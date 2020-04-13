В ВОЗ прокомментировали данные о появлении иммунитета к COVID-19 у переболевших

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13 апреля 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали сообщения о том, что у переболевших коронавирксной инфекцией появляется иммунитет. В ВОЗ отметили, что на сегодняшний день нет однозначных сведений, которые могли бы подтвердить или опровергнуть это.

«На данный момент есть ограниченное количество информации о возможном иммунитете для тех, кто переболел. И мы должны понимать, какой иммунитет появляется у тех, у кого было заболевание средней тяжести, у кого тяжелое, и для тех, кто выздоровел», - заявила глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Она отметила, что более точные исследования можно будет провести, когда в мире станет больше переболевших COVID-19.