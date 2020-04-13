Американский профессор нашел сходства и отличия в ситуации с коронавирусом в России и США

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13 апреля 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Американский историк Стивен Коэн проанализировал, как ведут себя жители Соединенных Штатов и россияне во время пандемии коронавируса. По словам эксперта, помимо схожестей, есть много отличий.

Коэн отметил, что в Америке, как и в России, большинство людей сидят дома, также многие переживают из-за возможных экономических проблем. При этом он обратил внимание, что русские проще переносят ограничительные меры. «Русские, особенно москвичи, пережили столько чрезвычайных ситуаций в двадцатом веке, что готовность к беде у них присутствует где-то на генетическом уровне. Этим они отличаются», - считает историк. Также он добавил, что в России, в отличие от США, властям при принятии решений приходится учитывать мнение экспертов-медиков.

Коэн выразил надежду, что сложившаяся ситуация может способствовать улучшению взаимоотношений между странами.