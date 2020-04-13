В Португалии число заразившихся коронавирусом в настоящее время - 16934 человек

Аргументы Недели → В мире 13+

13 апреля 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

pixabay.com

В Португалии за сутки выявили 349 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 31 человек скончался. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Известно, что общее число случаев заболевания коронавирусом в стране достигло 16934. Число выздоровевших не изменилось по сравнению с 12 апреля и составляет 277 человек.

До этого парламент Португалии одобрил продление режима чрезвычайного положения еще на две недели, до 17 апреля, в качестве меры борьбы с распространением COVID-19.

Ранее цветочным компаниям в Нидерландах пришлось уничтожить 400 миллионов цветов, из них 140 миллионов легендарных голландских тюльпанов, так как на них снизился спрос в условиях пандемии коронавируса.