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В Нидерландах уничтожают тюльпаны из-за COVID-19

, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New York Times

В Нидерландах уничтожают тюльпаны из-за COVID-19
pixabay.com тюльпаны

Цветочным компаниям в Нидерландах пришлось уничтожить 400 миллионов цветов, из них 140 миллионов легендарных голландских тюльпанов, так как на них снизился спрос в условиях пандемии коронавируса. 

Как отмечают флористы,  оборот на 50 процентов ниже, чем в 2019 году.  Терпит убытки и туристическая отрасль, ведь в это время миллионы туристов приезжали посмотреть самый большой в мире цветник, расположенный в Лиссе (провинция Южная Голландия). Карантин, действующий в Нидерландах как минимум до 28 апреля, привел к закрытию парка. Директор парка Барт Симеринк из-за закрытия прогнозирует потери доходов парка в размере 23 млн евро.

НС

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