В Нидерландах уничтожают тюльпаны из-за COVID-19

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13 апреля 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New York Times

pixabay.com тюльпаны

Цветочным компаниям в Нидерландах пришлось уничтожить 400 миллионов цветов, из них 140 миллионов легендарных голландских тюльпанов, так как на них снизился спрос в условиях пандемии коронавируса.

Как отмечают флористы, оборот на 50 процентов ниже, чем в 2019 году. Терпит убытки и туристическая отрасль, ведь в это время миллионы туристов приезжали посмотреть самый большой в мире цветник, расположенный в Лиссе (провинция Южная Голландия). Карантин, действующий в Нидерландах как минимум до 28 апреля, привел к закрытию парка. Директор парка Барт Симеринк из-за закрытия прогнозирует потери доходов парка в размере 23 млн евро.