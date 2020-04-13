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В Рио-де-Жанейро знаменитую статую Христа «переодели» в медицинский халат

, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Рио-де-Жанейро знаменитую статую Христа «переодели» в медицинский халат
Фото: pixabay.com

В Рио-де-Жанейро статую Христа-Искупителя решили к Пасхе «переодеть» в медицинский халат. Таким образом жители Бразилии выразили благодарность медикам, которые по всему миру борются с коронавирусом.

Сделать статуе новый наряд получилось благодаря художественной подсветке. Также на монумент спроецировали слова благодарности на нескольких языках мира, в том числе португальском, английском, русском, немецком, французском, китайском, итальянском и арабском.

Помимо благодарности статую попеременно подсветили в цвета флагов тех стран, которые наиболее пострадали от коронавирусной инфекции, а также в цвета флага Бразилии. «Это послание надежды в непростой период мировой пандемии», - сказал архиепископ Рио-де-Жанейро, кардинал Орани Жуан Темпеста.

АБ

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