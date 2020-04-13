Озвучены предполагаемые главные направления «гибридной войны США против России»

«Гибридная война против России: в США выделили ее главные направления». Материал под таким заголовком появился на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет издание «Военное обозрение», американская исследовательская организация RАND обнародовала некоторое время назад доклад, где перечислены основные направления, на которых Вашингтону следует активизировать усилия для ослабления России. Это экономика, идеология и информационная политика, геополитика, оборона. В каждом из направлений предлагается комплекс мер, говорится в процитированной публикации.
Ранее в понедельник сообщалось, что китайское издание Sohu назвало три российские ракеты, которых больше других опасаются в Североатлантическом альянсе.