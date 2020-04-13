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Озвучены предполагаемые главные направления «гибридной войны США против России»

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военное обозрение»

Озвучены предполагаемые главные направления «гибридной войны США против России»
Американский военный, U.S. Marines / globallookpress.com

«Гибридная война против России: в США выделили ее главные направления». Материал под таким заголовком появился на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Военное обозрение», американская исследовательская организация RАND обнародовала некоторое время назад доклад, где перечислены основные направления, на которых Вашингтону следует активизировать усилия для ослабления России. Это экономика, идеология и информационная политика, геополитика, оборона. В каждом из направлений предлагается комплекс мер, говорится в процитированной публикации.

Ранее в понедельник сообщалось, что китайское издание Sohu назвало три российские ракеты, которых больше других опасаются в Североатлантическом альянсе.

 

ДЦ

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