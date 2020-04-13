В Испании за сутки скончались 517 человек с COVID-19

Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в Испании за последние сутки составило 517. Согласно последней информации, это число меньше, чем накануне днем, когда скончались 619 человек.

Испанское министерство здравоохранения отметило, что показатель за минувшие 24 часа стал минимальным пропорциональным приростом за сутки с начала подсчетов за время эпидемии.