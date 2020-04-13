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В Испании за сутки скончались 517 человек с COVID-19

, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Испании за сутки скончались 517 человек с COVID-19
вспышка коронавируса в Испании, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency
Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в Испании за последние сутки составило 517. Согласно последней информации, это число меньше, чем накануне днем, когда скончались 619 человек.
 
Испанское министерство здравоохранения отметило, что показатель за минувшие 24 часа стал минимальным пропорциональным приростом за сутки с начала подсчетов за время эпидемии.
 
В общей сложности жертвами коронавируса нового типа на территории Испании стали почти 17,5 тысячи человек. Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в стране составило к настоящему моменту 169 496, из которых за прошедшие сутки – 3 477.
ЕТ

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