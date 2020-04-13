Предсказан военный ответ РФ в случае удара украинских ракет по Крымскому мосту

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13 апреля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В сети спрогнозировали военный ответ Российской Федерации в случае удара украинских ракет «Нептун» по Крымскому мосту. О том, что данные боеприпасы способны уничтожить сооружение, заявлял бывший секретарь Совнацбеза соседнего государства Александр Турчинов.

Автор канала «Обозрение» в «Яндекс. Дзен» пишет, что попадание ракет в мост будет расценено Москвой как акт агрессии. В этом случае Россия атакует «некоторые объекты инфраструктуры» Украины, что приведет к гибели ее государственности, отметил блогер.

Ранее сегодня сообщалось, что Александр Турчинов предсказал разрушение России и «возвращение» Киеву Крымского полуострова.