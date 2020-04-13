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Турчинов спрогнозировал разрушение России и «возвращение» Крыма в состав Украины

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Турчинов спрогнозировал разрушение России и «возвращение» Крыма в состав Украины
Бывший секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Российская Федерация является «колоссом на глиняных ногах, который будет разрушен». С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза.

Согласно точке зрения Турчинова, РФ ждет гибель, потому что она унаследовала от Советского Союза «генетические болезни саморазрушения». Украина после прекращения существования России сможет «вернуть» себе Крым и взять под контроль территории непризнанных ДНР и ЛНР, предсказал экс-секретарь Совнацбеза.

Официальный Киев обвиняет российскую сторону в «оккупации» Крымского полуострова и прямой военной помощи вооруженным формированиям республик Донбасса. Москва подобные утверждения отрицает.

Ранее сообщалось, что Якуб Корейба, политолог из Польши, рассказал, почему до сих пор не развалились Украина, Белоруссия и Молдавия.

 

ДЦ

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