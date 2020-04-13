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Политолог назвал помеху для развала «неудачных» Украины, Белоруссии и Молдавии

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Политолог назвал помеху для развала «неудачных» Украины, Белоруссии и Молдавии
Военнослужащий Нацгвардии Украины возле здания Верховной Рады, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Украина, Белоруссия и Молдавия являются «неудачными» государствами и не развалились до сих пор из-за позиции Запада и Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал Якуб Корейба, политический эксперт из Польши.

Согласно точке зрения аналитика, на постсоветском пространстве проходит «линия столкновения» между Москвой и Западом. Если хотя бы одно из государств от Эстонии до Молдавии будет ликвидировано, нарушится баланс сил и начнется конфликт. Из слов Корейбы следует, что ни западные страны, ни РФ в таком развитии событий пока не заинтересованы.

Ранее в понедельник сообщалось, что отечественный эксперт Виктор Литовкин указал на единственный путь прекращения вооруженного противостояния в Донбассе.

 

ДЦ

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