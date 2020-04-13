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Американский медик озвучил поразившие его слова «тяжелого» пациента с COVID-19

, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Американский медик озвучил поразившие его слова «тяжелого» пациента с COVID-19
пациент, pixabay.com
Медбрат-анестезиолог Деррик Смит, который сейчас работает в одной из больниц Нью-Йорка, рассказал о последних словах пациента, зараженного коронавирусом нового типа, перед процедурой интубации.
 
Пациент, которому объяснили, что его необходимо интубировать, задал вопрос: "Кто будет платить за это?". Медбрат отметил, что после данной процедуры многие зараженные не поправляются. Анестезиолог добавил, что данная ситуация стала худшей из всех, которые он видел за 12 лет работы.
 
Деррик Смит подчеркнул, что грустно видеть, как пациенты беспокоятся о деньгах даже в столь тяжелых ситуациях.
ЕТ

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