В Эстонии число заразившихся коронавирусом - 1332

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13 апреля 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Эстонии число заразившихся коронавирусной инфекцией за минувшие сутки увеличилось на 24, достигнув 1332 человек. Об этом сообщил республиканский департамент здоровья.

Известно, что, в больнице сейчас находятся 157 пациентов, из них девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 27 человек, 102 жителя были выписаны из медицинских учреждений.

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая.

Ранее утром в понедельник, 13 апреля, стало известно, что количество новых случаев заражения коронавирусом на территории России за минувшие сутки превысило 2500.