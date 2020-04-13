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На Украине число заразившихся COVID-19 увеличилось до 3102 человек

, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Украине число заразившихся COVID-19 увеличилось до 3102 человек
градусник, pixabay.com
Количество зараженных коронавирусом нового типа на Украине за минувшие сутки увеличилось на 325. В пресс-службе министерства здравоохранения уточнили, что в общей сложности заболели 3102 человек.
 
По состоянию на утро понедельника, 13 апреля, 93 пациента с COVID-19 на Украине скончались. 97 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" выздоровели. 
 
Согласно последней информации, больше всего зараженных коронавирусом нового типа выявлено в Киеве – 495 человек. Далее следует Черновицкая область, где заболели 462 человека, а также Ивано-Франковская (300 пациентов) и Тернопольская (273 пациента) области.
ЕТ

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