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В США торнадо унес жизни шести человек

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

В США торнадо унес жизни шести человек
торнадо, pixabay.com

В американском штате Миссисипи торнадо унес жизни шести человек. Соответствующую информацию утром в понедельник, 13 апреля, предоставили сотрудники местного агентства по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что подтверждена смерть одного человека в округе Уолтхолл, два человека погибли в результате торнадо в округе Лоуренс. Еще три гибели были зафиксированы в округе Джефферсон Дэвис.

Специалисты, которые в настоящий момент работают в вышеуказанных районах, не исключают, что количество жертв непогоды может увеличиться.

ЕТ

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