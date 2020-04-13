В США торнадо унес жизни шести человек

В американском штате Миссисипи торнадо унес жизни шести человек. Соответствующую информацию утром в понедельник, 13 апреля, предоставили сотрудники местного агентства по чрезвычайным ситуациям.
Уточняется, что подтверждена смерть одного человека в округе Уолтхолл, два человека погибли в результате торнадо в округе Лоуренс. Еще три гибели были зафиксированы в округе Джефферсон Дэвис.
Специалисты, которые в настоящий момент работают в вышеуказанных районах, не исключают, что количество жертв непогоды может увеличиться.