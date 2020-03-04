США: 25 человек стали жертвами торнадо

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4 марта 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В американском штате Теннесси как минимум 25 человек стали жертвами серии торнадо. Погибшие обнаружены в четырёх округах — Патнам, Бентон, Уилсон и Дэвидсон. Десятки людей пострадали. По словам властей, число жертв может вырасти, так как поиски пропавших без вести и разбор завалов продолжаются.

В США уже заявили, что этот торнадо стал вторым в истории Теннесси по числу жертв. В результате стихийного бедствия, которое обрушилось на штат в ночь на вторник, когда люди спали, более 50 тыс. домов и офисов были обесточены, в Нэшвилле повреждены около 45 зданий.