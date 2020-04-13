В Германии количество жертв коронавируса нового типа достигло 2799 человек

Утром во вторник, 13 апреля, стало известно, что за сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Германии увеличилось на 2537 и достигло 123 016 человек.

Согласно последней информации Института Роберта Коха за минувшие 24 часа в Германии скончались 126 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Общее количество летальных исходов от этого заболевания в стране составило 2799.