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В Германии количество жертв коронавируса нового типа достигло 2799 человек

, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Германии количество жертв коронавируса нового типа достигло 2799 человек
градусник, pixabay.com
Утром во вторник, 13 апреля, стало известно, что за сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Германии увеличилось на 2537 и достигло 123 016 человек.
 
Согласно последней информации Института Роберта Коха за минувшие 24 часа в Германии скончались 126 человек с  диагнозом "коронавирусная инфекция". Общее количество летальных исходов от этого заболевания в стране составило 2799.
Врачи уточняют, что с начала эпидемии от COVID-19 удалось вылечить 64 300 человек, прирост составил четыре тысячи человек за сутки.
ЕТ

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Карантин в коронавирус, конечно, сложно выдержать. На психику давит. Вот и я решила, что уже умом тронулась… Как добропорядочный житель Латвии, я, разумеется, смотрю выступления первых лиц государства. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил перед латвийцами в канун католической Пасхи и… призвал их показать друг другу яйца.

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