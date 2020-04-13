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Китайский врач предрек новую волну коронавирусной инфекции

, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Китайский врач предрек новую волну коронавирусной инфекции
COVID-19, pixabay.com
Заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань", глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун предрек вторую волну пандемии коронавируса нового типа.
 
По словам эксперта, человечеству не удастся полностью справиться с пандемией коронавируса будущим летом. По его мнению, уже в ноябре возможна новая волна заболевания, которая, однако, не будет очень серьезной.
 
Чжан Вэньху подчеркнул, что вспышки COVID-19 начали возникать в странах Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии, поэтому в ближайшее время эпидемию полностью победить не получится. По его мнению, зимой люди "снова будут сидеть дома".
ЕТ

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