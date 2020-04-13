Китайский врач предрек новую волну коронавирусной инфекции

Заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань", глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун предрек вторую волну пандемии коронавируса нового типа.

По словам эксперта, человечеству не удастся полностью справиться с пандемией коронавируса будущим летом. По его мнению, уже в ноябре возможна новая волна заболевания, которая, однако, не будет очень серьезной.