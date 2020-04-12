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Эпидемиолог оценил вероятность новой вспышки COVID-19 в Китае

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эпидемиолог оценил вероятность новой вспышки COVID-19 в Китае
вспышка коронавируса в Китае, Shen Bohan/Keystone Press Agency
Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность возникновения второй волны масштабной вспышки коронавируса нового типа в стране вследствие завоза с территорий других государств.
 
Эксперт отметил, что риск завоза и распространения COVID-19 из западных стран есть, однако вероятность новой вспышки заболевания в Китае достаточно мала.
 
По словам эпидемиолога, на территории КНР в настоящий момент действуют очень жесткие профилактические меры: люди носят маски и соблюдают дистанцию. Более того, если у человека проявляются симптомы заражения, его незамедлительно изолируют. 
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Как и практически все граждане РФ, я увидел ее в первый раз в телевизоре и запомнил, на пресс-конференции, в Крыму. Куча микрофонов, камеры, все внимание на нее, СМИ со всех концов света, битком зал. И вот она. Худенькая с большущими глазами. Сидит за столом. Прокурор.

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