Эпидемиолог оценил вероятность новой вспышки COVID-19 в Китае

Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность возникновения второй волны масштабной вспышки коронавируса нового типа в стране вследствие завоза с территорий других государств.

Эксперт отметил, что риск завоза и распространения COVID-19 из западных стран есть, однако вероятность новой вспышки заболевания в Китае достаточно мала.

По словам эпидемиолога, на территории КНР в настоящий момент действуют очень жесткие профилактические меры: люди носят маски и соблюдают дистанцию. Более того, если у человека проявляются симптомы заражения, его незамедлительно изолируют.