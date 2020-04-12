Глава МВД Турции сообщил об уходе после провала с комендантским часом

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12 апреля 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]

zhengsiyuan/XinHua Анкара

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу подал в отставку после решения ввести комендантский час из-за коронавируса сроком на 48 часов. Об этом глава турецкого внешнеполитического ведомства сообщил в соцсети.

Как отметил Сойлу, он ответственен за исполнение введения комендантского часа. То, что произошло в дальнейшем, этому процессу не соответствовало, отметил он.

Напомним, во время комендантского часа в Турции царила атмосфера хаоса: драки, споры, огромные очереди у магазинчиков, которые почему-то работали и после объявленного времени начала комендантского часа. Власти Турции приняли судебные и административные меры по отношению к 18 770 гражданам, которые нарушили режим 48-часового комендантского часа.