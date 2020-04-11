В Турции введение комендантского часа привело к многочисленным скандалам и конфликтам на улицах

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11 апреля 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Вчера вечером в Турции царила атмосфера хаоса: драки, споры, огромные очереди у магазинчиков, которые почему-то работали и после объявленного времени начала комендантского часа. Все профилактические меры, которые были предприняты в течение месяца в стране Минздравом, были уничтожены одним необдуманным решением в одночасье.

Сейчас в Турции ищут ответственного за произошедшее. Судя по тому, что решение в столь поздний момент было объявлено Министерством внутренних дел, все последствия обрушатся на её главу Сулеймана Сойлу.

С тем, что комендантский час был нужен, мало кто спорит. Критикуют то, как и когда это было сделано. Ведь то поведение людей, которое вчера пришлось наблюдать на улицах страны, не присуще поведению граждан Турции, это результат двухчасового тупика, в который их загнали, поставив перед фактом. Минздрав в Турции и мэрии крупных городов всё это время неплохо управляли сложившейся ситуацией, но вчера руководство страны, которое ранее равнялось на примеры других и действовало превентивно, показало всему миру, как делать нельзя.