Президент Аргентины заявил, что нельзя выбирать между жизнями людей и экономикой

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12 апреля 2020, 21:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Президент Аргентины Альберто Фернандес ответил всем, кто выступает за снятие антикоронавирусных ограничений, чтобы не допустить падения экономики в стране. Он заявил, что экономика может воскреснуть, а люди после смерти не возвращаются.

«Я предпочитаю, чтобы в Аргентине было на 10% больше бедных, а не 100 тысяч мертвых», - заявил Фернандес. Он отметил, что столь длительный карантин не может не сказаться на экономике, однако проблемы ожидают не только Аргентину, но и весь мир. «Экономика будет разорвана в клочья. Для всех. Не только для нас. Это, кстати, открывает возможности по созданию нового, более справедливого, в том числе в правовом смысле, мира», - сказал президент.