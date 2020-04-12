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В МИД назвали поздравление Госдепа США «подлым приемом»

, 20:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В МИД назвали поздравление Госдепа США «подлым приемом»
Фото: pixabay.com

В российском МИД отреагировали на сообщение Госдепа США о США о Международном дне полета человека в космос, где не упомянули Юрия Гагарина. В ведомстве назвали поступок американцев подлым приемом и дезинформацией.

«59 лет назад был совершен первый полет человека в космос», - сказано в поздравительном сообщении Госдепартамента США. В российском Министерстве иностранных дел обратили внимание на то, что имя первого космонавта Юрия Гагарина в тексте так и не указали.

«Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин. Не упомянуть об этом - это дезинформация и подлый прием эпохи постправды», - заявили в Министерстве иностранных дел России.

АБ

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