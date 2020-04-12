Предохранение – есть спасение. Ситуация с коронавирусом в Аргентине

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12 апреля 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

короновирус в Аргентине, фото соцсетей

В Аргентине по решению президента продлили карантин до 26 апреля. Ситуация в этой стране ещё совсем не страшная, как, например, в центральной Европе. Но всё же власти хорошенько перестраховываются.

На данный момент число заболеваний в Аргентине составляет почти 2000 человек, 82 уже умерло. Выздоровевших тоже много, их уже 375, что отчётливо показывает о превосходстве иммунитета над вирусом. Но хоть карантин и продлён до конца апреля, некоторые ограничения вероятно будут смягчаться. Во всяком случае, так говорят члены правительства. Снова откроются банки, начнут работать службы автомехаников. Полностью страна не захлопнется. Многие даже уверены, что уже в мае жизнь полностью нормализуется.

Сами жители Аргентины, как и их власти, предпочитают «не гневить Бога» и не слишком разгуливать по улицам за исключением лишь крайней необходимости. В том же Буэнос-Айресе народу уже очень мало, так как многие расселись по домам и квартирам. Совсем не выходить предпочитают в основном пожилые люди, для которых заражение COVID-19 может закончиться плачевно. Полицейские тщательно патрулируют город и выискивают ярых нарушителей. От всевидящих глаз правоохранителей не скроется никто. Карантинные правила Аргентины чем-то напоминают ограничения, введённые в нашей стране.





