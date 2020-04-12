Зеленский пообещал ученым миллион долларов за изобретение вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов человеку, который изобретет вакцину от COVID-19. Об этом сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, Зеленский поручил ему написать письма украинским академикам и пообещать им миллион долларов за изобретение вакцины или лекарства от коронавируса нового типа. Главный санитарный врач Украины уточнил, что не знает, из какого фонда будут выделены эти средства.

Сейчас на украинской территории зафиксировано 2 777 случаев заражения COVID-19, скончались 83 человека, 89 пациентов выздоровели.