Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Роухани: Иран лучше Запада справляется с COVID-19

, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Роухани: Иран лучше Запада справляется с COVID-19
президент Ирана Хасан Роухани, Iranian Presidency/Keystone Press Agency
Президент Ирана Хасан Роухани утром в воскресенье, 12 апреля, в рамках заседания штаба по противодействию COVID-19 заявил, что его страна лучше Запада справляется с коронавирусом нового типа.
 
По словам Роухани, причина успешной борьбы Ирана с коронавирусной инфекцией заключается в самоотверженной борьбе медицинского персонала и вооруженных сил.
 
Иранский лидер добавил, что в его стране есть "вирус похуже" – "санкционный вирус", к которому теперь добавилось заболевание.
 
Отметим, что с 19 февраля в Иране выявлено 70 029 случаев заражения коронавирусом, скончались 4 357 человек, а выздоровели почти 42 тысячи пациентов.
ЕТ

Общество

Карантин карантином, а парад, похоже, состоится. АП продолжает размещать закупки, связанные с празднованием 75-летия победы

Карантин карантином, а парад, похоже, состоится. АП продолжает размещать закупки, связанные с празднованием 75-летия победы

Несмотря на эпидемию коронавируса и жесткие условия карантина, Управление делами Президента РФ продолжает размещать закупки, связанные с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью