Роухани: Иран лучше Запада справляется с COVID-19

По словам Роухани, причина успешной борьбы Ирана с коронавирусной инфекцией заключается в самоотверженной борьбе медицинского персонала и вооруженных сил.

Иранский лидер добавил, что в его стране есть "вирус похуже" – "санкционный вирус", к которому теперь добавилось заболевание.