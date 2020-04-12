В Ярославской области число заболевших COVID-19 выросло до 27

Подчеркивается, что за прошедшие 24 часа подтвердились еще четырнадцать случаев заболевания COVID-19 в регионе. К настоящему моменту выздоровели 6 человек. На лечении в Ярославле, Рыбинске и Тутаеве остается 21 пациент.

Дмитрий Миронов добавил, что сейчас в Ярославской области итогового диагноза ожидают четыре человека с предварительно положительным тестом на коронавирус нового типа.