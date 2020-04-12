Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Ярославской области число заболевших COVID-19 выросло до 27

, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Ярославской области число заболевших COVID-19 выросло до 27
анализ крови, pixabay.com
В Ярославской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки увеличилось до 27 человек. Соответствующую информацию предоставил губернатор Дмитрий Миронов.
 
Подчеркивается, что за прошедшие 24 часа подтвердились еще четырнадцать случаев заболевания COVID-19 в регионе. К настоящему моменту выздоровели 6 человек. На лечении в Ярославле, Рыбинске и Тутаеве остается 21 пациент.
 
Дмитрий Миронов добавил, что сейчас в Ярославской области итогового диагноза ожидают четыре человека с предварительно положительным тестом на коронавирус нового типа.
ЕТ

Общество

Карантин карантином, а парад, похоже, состоится. АП продолжает размещать закупки, связанные с празднованием 75-летия победы

Карантин карантином, а парад, похоже, состоится. АП продолжает размещать закупки, связанные с празднованием 75-летия победы

Несмотря на эпидемию коронавируса и жесткие условия карантина, Управление делами Президента РФ продолжает размещать закупки, связанные с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью