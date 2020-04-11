Владимир Зеленский описал свои впечатления от поездки в Донбасс

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11 апреля 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

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Украинский лидер Владимир Зеленский впервые после введения в стране карантина из-за распространения коронавируса посетил позиции украинских военных в Донбассе. О своих впечатлениях он написал в Facebook.

Как отметил Зеленский, "теперь наши военные живут в так называемом красном режиме": ограничено перемещение между городами, они используют защиту, постоянно меряют температуру.

По дороге в Богдановку Донецкой области президент Украины заметил облако дыма в пшеничных полях. Это зрелище усилило желание Зеленского поскорее закончить военные действия и достичь мира. "Чтобы каждый украинец забыл кошмары потерь и всегда чувствовал себя в безопасности", - написал украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Покровск Донецкой области, чтобы посмотреть, как работает палаточный городок для больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя.