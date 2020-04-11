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Владимир Зеленский описал свои впечатления от поездки в Донбасс

, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский описал свои впечатления от поездки в Донбасс
.president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский впервые после введения в стране карантина из-за распространения коронавируса посетил позиции украинских военных в Донбассе. О своих впечатлениях он написал в Facebook.

Как отметил Зеленский,  "теперь наши военные живут в так называемом красном режиме": ограничено перемещение между городами, они используют защиту, постоянно меряют температуру.  

По дороге в Богдановку Донецкой области президент Украины заметил облако дыма в пшеничных полях. Это зрелище усилило желание Зеленского поскорее закончить военные действия и достичь мира. "Чтобы каждый украинец забыл кошмары потерь и всегда чувствовал себя в безопасности", - написал украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Покровск Донецкой области, чтобы посмотреть, как работает палаточный городок для больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя.

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Как и практически все граждане РФ, я увидел ее в первый раз в телевизоре и запомнил, на пресс-конференции, в Крыму. Куча микрофонов, камеры, все внимание на нее, СМИ со всех концов света, битком зал. И вот она. Худенькая с большущими глазами. Сидит за столом. Прокурор.

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