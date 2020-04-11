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В планах Украины за два года построить на Азовском море новую базу ВМС

, 19:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В планах Украины за два года построить на Азовском море новую базу ВМС
pixabay.com

Украинские власти планируют в течение двух лет построить базу военно-морских сил на Азовском море.  Проект был представлен лидеру Украины Владимиру Зеленскому. Общий бюджет работ по ее созданию составит около $20,2 млн.

Базу предлагается создать на территории Бердянского торгового порта. Это необходимо "для гарантированного выполнения задач в Азовском море".  На новую базу перебазируют два дивизиона катеров типа "Гюрза" и дивизиона патрульных катеров "Mark VI", которые будут получены за счет помощи США. Также в Бердянск будут переведены противоподводные диверсионные силы, будет создана сухопутная группировка в составе батальона морской пехоты, задействованного в силовой операции в Донбассе.

 В текущем году будут готовы и согласованы документы проекта, а строительство, включая три новых причала для военных катеров, будут вести в течение следующего года.

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