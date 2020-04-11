Эксперты ВОЗ советуют Белоруссии готовиться к худшим сценариям по пандемии коронавируса

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11 апреля 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты Всемирной организации здравоохранения советуют Белоруссии готовиться к худшим сценариям развития ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.



Руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге в Минске призвал срочно ускорить подготовку больниц, так как в Белоруссии растет число зараженных коронавирусом. По его оценке, в Белоруссии наблюдается кривая роста числа заболевших довольно крутая.

Представитель ВОЗ порекомендовал белорусским властям запретить проведение массовых мероприятий.

Патрик О'Коннор считает, что Минск должен задуматься о целесообразности проведения военного парада по случаю Дня победы 9 мая.

Напомним, в Беларуси коронавирусом заражен 301 медработник. У Лукашенко оригинальные методы борьбы с COVID.