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Эксперты ВОЗ советуют Белоруссии готовиться к худшим сценариям по пандемии коронавируса

, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты ВОЗ советуют Белоруссии готовиться к худшим сценариям по пандемии коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения советуют Белоруссии готовиться к худшим сценариям развития ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.


Руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге в Минске призвал срочно ускорить подготовку больниц, так как в Белоруссии растет число зараженных коронавирусом. По его оценке, в Белоруссии наблюдается кривая роста числа заболевших довольно крутая.

Представитель ВОЗ порекомендовал белорусским властям запретить проведение массовых мероприятий.
Патрик О'Коннор считает, что Минск должен задуматься о целесообразности проведения военного парада по случаю Дня победы 9 мая.

Напомним, в Беларуси коронавирусом заражен 301 медработник. У Лукашенко оригинальные методы борьбы с COVID.

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В России формируют группы добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

В России формируют группы добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Генеральный директор государственного научного Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что Россия готовится к первому этапу проведения клинических испытаний вакцины на добровольцах.

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