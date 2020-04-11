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Песков: эффективность международных организаций ВОЗ, ВТО и G20 «оставляет желать лучшего»

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Песков: эффективность международных организаций ВОЗ, ВТО и G20 «оставляет желать лучшего»
Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пандемия нового коронавируса COVID-19 и сложившийся, в том числе из-за эпидемии, кризис демонстрируют работу международных организаций.

Пресс-секретарь президента России считает, что деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО) и «Большой двадцатки» оставляет желать лучшего.

По поводу кризиса Песков считает, что по окончании пандемии коронавирусной инфекции жесткая ситуация в мировой экономике останется. В эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» он предположил, что после остановки эпидемии мировой кризис будет ощущаться не один и не два месяца.

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