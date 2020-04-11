Школьников Японии будут кормить деликатесами за счёт бюджета

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11 апреля 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В Японии история, связанная с распространением коронавируса, преподносит неожиданные сюрпризы. В меню школьных обедов в этой стране теперь будут входить самые дорогие сорта знаменитого мраморного мяса «вагю», элитного тунца и даже деликатесные дыни.

Стоимость этого предназначенного для особых состоятельных ценителей продовольствия довольно высока. Все дело в том, что из-за страхов, связанных с возможностью заражения COVID-19 в Японии повсеместно отменены банкеты и приемы. В рестораны население страны восходящего солнца ходить перестало. Оптовые цены на эти стремительно портящиеся продукты уже упали более чем на 20 процентов, а в условиях призыва к самоизоляции будут падать и дальше.