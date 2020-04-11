Китай направил в Россию группу медиков для помощи в борьбе с коронавирусом

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11 апреля 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В министерстве иностранных дел Китая сообщили, что в Россию направлена группа медицинских специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Вылет запланирован на субботу, 11 апреля.

«Специалистов из Китая пригласило правительство Москвы, среди них авторитетные китайские вирусологи и врачи, которые имеют большой клинический опыт и практические знания, приобретенные в период борьбы в стране с эпидемией», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что специалисты привезут дополнительные средства защиты и медоборудование, которое безвозмездно передала России провинция Хэйлунцзян.