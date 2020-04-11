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В Казахстане число случаев заражения коронавирусом достигло 840

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Казахстане число случаев заражения коронавирусом достигло 840
фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что в стране за минувшие сутки выявлено 28 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число заболевших составило 840 человек.

«Зарегистрировано ещё 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане — один случай, в Алма-Ате — пять, в Атырауской области — 11, в Кызылординской области — 11», - уточнили в ведомстве.

Напомним, что 15 марта в республике ввели режим чрезвычайного положения. Он продлится до конца апреля. При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить все праздничные мероприятия, включая парад Победы и Пасху.

БА

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