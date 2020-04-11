Белоруссия отказалась закупать российские тесты на коронавирус: «Нам сейчас эти тесты и не нужны»

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11 апреля 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tut.by

фото: pixabay.com

Глава МИД Республики Беларусь Владимир Макей заявил, что Минск отказался от закупки 30 тыс. российских тестов на выявление нового коронавируса. По его словам, ранее доставленные 10 тыс. тестов были бесплатными.

«У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тысяч тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран», - высказал министр.

Кроме того, Макей отметил, что не знает, о какой российской помощи говорил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что Белоруссия «всех вылечит» и «справиться со всем», призвав Россию сосредоточить внимание на своей стране.

«…лучше смотреть, что происходит у себя под носом, а не пытаться добавить определенной ядовитой жидкости для розжига в соседний костер», - пояснил он, с иронией напомнив, что уже 15 инфицированных коронавирусом россиян приезжали на строительство Белорусской АЭС из Нижнего Тагила.

Ранее президент Александр Лукашенко назвал свой рецепт для борьбы с коронавирусом.