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Лукашенко назвал лучший продукт для борьбы с коронавирусом

, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко назвал лучший продукт для борьбы с коронавирусом
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал для борьбы с коронавирусом не на диете сидеть, а есть сливочное масло, заниматься спортом и дышать свежим воздухом, чтобы организму было легче справиться с инфекцией.

При этом Лукашенко ссылается на слова "очень умного россиянина", которого он слушал. Ученый якобы говорил, что бороться с вирусом надо физически, очень в этом помогает жирная пища. Об этом белорусский лидер сказал в интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Белоруссии. По словам политика, если об этом говорит специалист, ученый, то тот "наверное, не дурак".

Ранее Александр Лукашенко  заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа на территории республики в настоящий момент не хуже, чем в России.

НС
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