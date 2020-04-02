Лукашенко назвал лучший продукт для борьбы с коронавирусом

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2 апреля 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал для борьбы с коронавирусом не на диете сидеть, а есть сливочное масло, заниматься спортом и дышать свежим воздухом, чтобы организму было легче справиться с инфекцией.

При этом Лукашенко ссылается на слова "очень умного россиянина", которого он слушал. Ученый якобы говорил, что бороться с вирусом надо физически, очень в этом помогает жирная пища. Об этом белорусский лидер сказал в интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Белоруссии. По словам политика, если об этом говорит специалист, ученый, то тот "наверное, не дурак".

Ранее Александр Лукашенко заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа на территории республики в настоящий момент не хуже, чем в России.