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Астронавт NASA оценил шансы попадания коронавируса на МКС вместе с экипажем

, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Астронавт NASA оценил шансы попадания коронавируса на МКС вместе с экипажем
МКС, pixabay.com
Член экипажа МКС-62/63 Крисс Кэссиди в пятницу, 10 апреля, оценил шансы попадания коронавируса нового типа на Международную космическую станцию с прибывшим туда в минувший четверг экипажем.
 
Кэссиди отметил, что все возможно, однако шансы, что COVID-19 был привезен на Международную космическую станцию почти нулевые. По словам астронавта, во время предполетной подготовки общение будущих жителей МКС с другими людьми сводилось к минимуму.
 
Напомним, накануне с космодрома Байконур на станцию отправились россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.
ЕТ

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