Астронавт NASA оценил шансы попадания коронавируса на МКС вместе с экипажем

Член экипажа МКС-62/63 Крисс Кэссиди в пятницу, 10 апреля, оценил шансы попадания коронавируса нового типа на Международную космическую станцию с прибывшим туда в минувший четверг экипажем.

Кэссиди отметил, что все возможно, однако шансы, что COVID-19 был привезен на Международную космическую станцию почти нулевые. По словам астронавта, во время предполетной подготовки общение будущих жителей МКС с другими людьми сводилось к минимуму.