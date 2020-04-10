Количество зараженных COVID-19 на авианосце

Количество членов экипажа американского авианосца "Теодор Рузвельт", зараженных коронавирусом нового типа, за минувшие три дня увеличилось почти в два раза и к настоящему моменту составило 447 человек.

В ВМС США уточнили, что 7 апреля среди членов команды авианосца было выявлено 230 заболевших коронавирусом нового типа.