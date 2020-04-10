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Количество зараженных COVID-19 на авианосце "Теодор Рузвельт" увеличилось почти вдвое

, 21:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество зараженных COVID-19 на авианосце
авианосец "Теодор Рузвельт", Matthew White/Planetpix
Количество членов экипажа американского авианосца "Теодор Рузвельт", зараженных коронавирусом нового типа, за минувшие три дня увеличилось почти в два раза и к настоящему моменту составило 447 человек.
 
В ВМС США уточнили, что 7 апреля среди членов команды авианосца было выявлено 230 заболевших коронавирусом нового типа.
 
Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день 92% членов экипажа "Теодора Рузвельта" были проверены на наличие COVID-19. Зафиксировано 447 положительных и 3284 отрицательных результатов. 3155 моряков уже сошли на берег.
ЕТ

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