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В США уволили капитана авианосца с зараженными коронавирусом моряками

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В США уволили капитана авианосца с зараженными коронавирусом моряками
Фото: Pixabay

ВМС США уволили капитана авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье.

Сообщается, что основанием для отставки капитана стало «проявление недальновидности», из-за чего общественности стало известно о происходящем – так заявил исполняющий обязанности министра ВМС Томас Модли.

Ранее командир написал письмо с просьбой принять более решительные меры по борьбе со вспышкой коронавируса на борту авианосца и снять с корабля более 4 тысяч моряков, но документ попал в СМИ.

Накануне министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон пока не планирует эвакуировать экипаж авианосца.

Ранее сообщалось, что США планируют засекретить расходы на военные цели.

ДВа

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