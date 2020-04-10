За сутки число жертв коронавируса в Италии увеличилось на 579 человек

Аргументы Недели → В мире 13+

10 апреля 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вспышка коронавируса в Италии, Massimo Paolone/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество жертв коронавируса нового типа на территории Италии увеличилось на 579 человек. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 10 апреля, предоставили местные власти.

Согласно последним данным, число граждан, зараженных коронавирусной инфекцией, сейчас приближается к 100 тысячам.

Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения сообщила, что коронавирус нового типа врачи зарегистрировали у 1 521 252 человек в разных местах планеты. Общее количество жертв коронавирусной инфекции в мире составило к настоящему моменту 92 798.