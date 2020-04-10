Авианосцы НАТО могут надолго выйти из строя из-за коронавируса

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10 апреля 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: Pixabay

Если на боевом корабле обнаружена серьезная инфекция, их нужно немедленно возвращать в базы, снимать людей, больных – лечить, остальных отправлять на карантин. Так считает бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

По словам адмирала, обстановка с авианосцами ВМС США очень опасная, потому что «люди, экипаж находятся на корабле в замкнутом пространстве, в скученном состоянии». Эти условия наиболее «благоприятны» для распространения заразы.

«Нужно срочно проводить общеизвестные меры, но обязательно в базе. В море добиться серьезных результатов по борьбе с инфекцией невозможно. Это неэффективно. Потому что медицинского персонала для решения подобной задачи даже на авианосце недостаточно. Там в основном есть медики и оборудование для помощи в случаях, когда надо вмешательство хирургического, невирусного характера, – говорит Попов.

Он также отметил, что обработка авианосца, всех его помещений – это очень большая проблема, потому что это небольшой город.

«Думаю, на несколько месяцев корабли выйдут из строя. В этом нет сомнения», – подытожил адмирал.

На четырех американских авианосцах обнаружены заболевшие коронавирусом. Хуже всего ситуация на авианосце «Теодор Рузвельт», где экипаж корабля составляют 3200 человек плюс более 2 тысяч авиационных специалистов.

Ранее сообщалось, что вместо авианосцев Россия делает упор на эсминцы и подлодки.