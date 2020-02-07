Пока вместо авианосцев Россия делает упор на эсминцы и подлодки

//Армия 13+

7 февраля 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Российское руководство уже на протяжении многих лет обсуждает вопрос строительства новых боевых авианосцев.



Серьёзный флот понадобился Советскому Союзу сразу после окончания Великой Отечественной войны. Однако из-за нехватки ресурсов и средств страна предпочла ядерное оружие, новые системы ПВО и, конечно же, ракеты. Крупные корабли строились, но большее внимание уделялось подводным лодкам.



В 70-80-е годы было создано большое количество надводных кораблей. Это позволило также сформировать развитую береговую инфраструктуру. В это же время начали строить первые советские авианосцы. России достался только «Адмирал Кузнецов». На Украине был такой же авианосец, правда, в недостроенном состоянии. Впоследствии он был продан китайцам.



Строить авианосцы в России попросту негде, для этого нет верфей и кадров. К тому же авианосец должен защищаться крейсерами. На сегодняшний день военный бюджет не имеет финансовых возможностей для реализации такого масштабного проекта.



Если авианосцы пока России не нужны, то об эсминцах такого не скажешь. Они имеют неплохое вооружение на борту и представляют серьёзную угрозу для противника. Как и много лет назад, вместо авианосцев наша страна приоритет отдаёт подводным лодкам, которые являются самыми мощными в мире.



