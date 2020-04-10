В Узбекистане лечить от коронавируса будут с помощью переливания крови

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10 апреля 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: uznews.uz

Фото: соцсети

В Узбекистане собираются практиковать новый метод лечения от коронавируса. Он заключается в переливании плазмы крови людей, выздоровевших от COVID-19, пациентам с тяжёлой формой заболевания.

Отмечается, что у больных с инфекцией COVID-19 появляются иммунные клетки против вируса в плазме крови, что приводит к гибели вируса.

Специалисты пришли к выводу, что плазма крови излечившихся от COVID-19 граждан может служить основой для того, чтобы пациенты с данным диагнозом легче переносили эту болезнь и быстрее выздоравливали.

После ряда консультаций с учеными и врачами, Ташкент дал добро на внедрение совершенно нового метода-процедуры.

Ранее сообщалось, что Узбекистан закрывает границу из-за коронавируса.