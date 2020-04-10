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Мэр Монтекатини-Терме пригласил российских военных бесплатно отдохнуть на курорте

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мэр Монтекатини-Терме пригласил российских военных бесплатно отдохнуть на курорте
Монтекатини-Терме, Raimund Kutter/http://imagebroker.com/#/search/
Мэр города Монтекатини-Терме Лука Барончини в пятницу, 10 апреля, пригласил российских военных специалистов, которые оказывают помощь итальянцам в борьбе с COVID-19, отдохнуть на итальянском курорте.
 
Барончини отметил, что владельцы местных отелей, санаториев и терм, известных во всем мире, предложили властям пригласить российских военных на отдых в знаменитые водолечебницы, когда пандемия COVID-19 закончится. Подчеркивается, что отельеры готовы бесплатно принять медиков и других специалистов, которые в настоящий момент помогают бороться с коронавирусом нового типа в Ломбардии.
 
"Все они станут самыми дорогими гостями нашего города", – заключил Лука Барончини.
ЕТ

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