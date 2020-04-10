Мэр Монтекатини-Терме пригласил российских военных бесплатно отдохнуть на курорте

Мэр города Монтекатини-Терме Лука Барончини в пятницу, 10 апреля, пригласил российских военных специалистов, которые оказывают помощь итальянцам в борьбе с COVID-19, отдохнуть на итальянском курорте.

Барончини отметил, что владельцы местных отелей, санаториев и терм, известных во всем мире, предложили властям пригласить российских военных на отдых в знаменитые водолечебницы, когда пандемия COVID-19 закончится. Подчеркивается, что отельеры готовы бесплатно принять медиков и других специалистов, которые в настоящий момент помогают бороться с коронавирусом нового типа в Ломбардии.