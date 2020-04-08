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Украинка из Италии возмущена тем, что в страну прибыли не гражданские, а военные медики из РФ

, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Украинка из Италии возмущена тем, что в страну прибыли не гражданские, а военные медики из РФ
pixabay.com

Уроженка Украины, живущая во Флоренции, написала петицию с требованием к властям пояснить цели российских медиков, прибывших в страну. Она недоумевает, почему на помощь Италии прибыли военные. 

Женщина также утверждает, что итальянцев возмутило то, что россияне обрабатывают дома престарелых в Бергамо "неизвестным веществом". В петиции также отмечается, что вирусологи из России ведут себя по-хамски по отношению к местным жителям, сообщает РИА Новости. 

Как полагают пользователи Сети, публиковалась петиция для создания негативного фона вокруг помощи России, а также для того, чтобы каким-то образом осложнить работу медицинских специалистов из России.

Данные на  8 апреля 2020 года показывают, что всего в Италии заразились коронавирусом 135586 человек. Жертвами эпидемии стали 17127 больных.

Как ранее писали "АН", в итальянской прессе прошла волна скандальных публикаций вокруг гуманитарной помощи российских военных в итальянском Бергамо.  Кампания клеветы на нашу разведку разрастается, как эпидемия коронавируса.

НС

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