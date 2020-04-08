Украинка из Италии возмущена тем, что в страну прибыли не гражданские, а военные медики из РФ

Уроженка Украины, живущая во Флоренции, написала петицию с требованием к властям пояснить цели российских медиков, прибывших в страну. Она недоумевает, почему на помощь Италии прибыли военные.
Женщина также утверждает, что итальянцев возмутило то, что россияне обрабатывают дома престарелых в Бергамо "неизвестным веществом". В петиции также отмечается, что вирусологи из России ведут себя по-хамски по отношению к местным жителям, сообщает РИА Новости.
Как полагают пользователи Сети, публиковалась петиция для создания негативного фона вокруг помощи России, а также для того, чтобы каким-то образом осложнить работу медицинских специалистов из России.
Данные на 8 апреля 2020 года показывают, что всего в Италии заразились коронавирусом 135586 человек. Жертвами эпидемии стали 17127 больных.
Как ранее писали "АН", в итальянской прессе прошла волна скандальных публикаций вокруг гуманитарной помощи российских военных в итальянском Бергамо. Кампания клеветы на нашу разведку разрастается, как эпидемия коронавируса.