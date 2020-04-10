Появились новости о состоянии зараженного COVID-19 Бориса Джонсона

Британский премьер, которого накануне перевели из реанимации в обычную палату, находится на "раннем этапе выздоровления". В канцелярии уточнили, что у Бориса Джонсона очень хорошее настроение, однако речь о выписке пока не идет.

Накануне премьер-министр Великобритании выразил благодарность врачам и медсестрам, которые лечат его и ухаживают за ним в клинике.