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Появились новости о состоянии зараженного COVID-19 Бориса Джонсона

, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Появились новости о состоянии зараженного COVID-19 Бориса Джонсона
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Martyn Wheatley/Keystone Press Agency
Представитель канцелярии правительства Великобритании в пятницу, 10 апреля, рассказал журналистам о состоянии зараженного коронавирусом нового типа премьер-министра страны Бориса Джонсона.
 
Британский премьер, которого накануне перевели из реанимации в обычную палату, находится на "раннем этапе выздоровления". В канцелярии уточнили, что у Бориса Джонсона очень хорошее настроение, однако речь о выписке пока не идет.
 
Накануне премьер-министр Великобритании выразил благодарность врачам и медсестрам, которые лечат его и ухаживают за ним в клинике.
ЕТ

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