Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Борис Джонсон покинул реанимацию

, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Джонсон покинул реанимацию
MFA Russia Press Service/Global Look Press

Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона улучшилось. Премьера Великобритании перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, сообщил офис главы правительства.

Отмечается, что он «будет находиться под внимательным наблюдением» на раннем этапе выздоровления. Настроение у Джонсона отличное.

Британский премьер был госпитализирован с коронавирусом в воскресенье вечером в качестве меры предосторожности, а спустя сутки переведен в отделение интенсивной терапии, так как его состояние ухудшилось. 

НС

Здоровье

Ученые предупредили о способности коронавируса COVID-19 поражать головной мозг

Ученые предупредили о способности коронавируса COVID-19 поражать головной мозг

Смертельно опасный китайский коронавирус COVID-19 может поражать головной мозг человека. К соответствующему выводу пришли российские ученые, говорится в материале, который размещен на страницах СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью