Борис Джонсон покинул реанимацию

Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона улучшилось. Премьера Великобритании перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, сообщил офис главы правительства.
Отмечается, что он «будет находиться под внимательным наблюдением» на раннем этапе выздоровления. Настроение у Джонсона отличное.
Британский премьер был госпитализирован с коронавирусом в воскресенье вечером в качестве меры предосторожности, а спустя сутки переведен в отделение интенсивной терапии, так как его состояние ухудшилось.