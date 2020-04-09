Борис Джонсон покинул реанимацию

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9 апреля 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]

MFA Russia Press Service/Global Look Press

Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона улучшилось. Премьера Великобритании перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, сообщил офис главы правительства.

Отмечается, что он «будет находиться под внимательным наблюдением» на раннем этапе выздоровления. Настроение у Джонсона отличное.

Британский премьер был госпитализирован с коронавирусом в воскресенье вечером в качестве меры предосторожности, а спустя сутки переведен в отделение интенсивной терапии, так как его состояние ухудшилось.