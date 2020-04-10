В Китае перестанут есть собак

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10 апреля 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Фото: pixabay.com

Китайские власти официально исключили собак из списка разрешенных для употребления в пищу животных. В Минсельхозе КНР объяснили принятые меры тем, что в мире собак считают домашними питомцами и животными-компаньонами.

Ранее в год в Китае для пищи уничтожали порядка 30 миллионов собак и около 10 миллионов кошек. Теперь собак запрещено рассматривать как скот.

Отмечается, что с февраля под временным запретом и употребление диких животных. Планируется, что со временем запрет станет постоянным. При этом 13 видов животных не попали под ограничения. Среди них северные олени, фазаны, лисы, страусы и альпаки.