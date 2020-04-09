Китайские медики предлагают два способа лечения коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

9 апреля 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

Китайские врачи советуют два наиболее эффективных, как они считают, способа лечения коронавируса. Это основные способы, которые с успехом практикуются в Поднебесной в данный момент.

В 80% случаев эти методы помогали заболевшим китайцам, во всяком случае являлись поддержкой иммунитету и помогали выздороветь. Способы назвал в эфире "60 минут" корреспондент ВГТРК в Пекине Александр Балицкий: насыщение крови кислородом и переливание плазмы крови от переболевших пациентов.

В настоящее время лабораториями нескольких научных институтов Китая разрабатывается вакцина против COVID-19. Одна из них заявила о начале клинических испытаний на добровольцах. Пока у них хорошее состояние.

В Москве прошли первые процедуры по переливанию больным коронавирусом плазмы крови доноров, которые сумели побороть вирус. Врач-трансфузиолог Андрей Звонков объяснил суть этого метода.