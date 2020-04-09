Врач разъяснил, как кровь переболевших коронавирусом используют для лечения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

9 апреля 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В столице прошли первые процедуры по переливанию больным коронавирусом плазмы крови доноров, которые сумели побороть вирус. Врач-трансфузиолог Андрей Звонков объяснил суть этого метода.

В Москве 11 вылечившихся от коронавируса уже стали донорами плазмы для лечения других заболевших, передаёт Радио Sputnik. Отмечается, что один донор может помочь трем пациентам с COVID-19.

«У переболевшего человека образуются антитела к инфекции. Самый оптимальный вариант – изготавливать сыворотку с антителами именно из их крови и переливать больным», - сказал Звонков. Он добавил, что технически эта процедура не сложная, однако относится к операциям по пересадке тканей, а потому должна быть оформлена должным образом.