На Украине ветераны-атомщики увидели угрозу «очередного Чернобыля»

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10 апреля 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины заявила об угрозе «очередного Чернобыля» из-за критической ситуации в ядерной сфере. Соответствующее письмо направлено президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову.

«В ядерной энергетике страны складывается угрожающая ситуация … Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?» - говорится в обращении.

Представители ассоциации отметили, что ведущий поставщик электроэнергии в стране НАЕК «Энергоатом» не имеет постоянных руководителей, которые могли бы решить данный вопрос, а за безопасность АЭС никто ответственности не несет. По словам авторов, компания испытывает серьёзные финансовые проблемы, что может привести к последствиям. Кроме того, продолжаются попытки поставить на места руководителей людей, далеких от энергетики.

В Ассоциации потребовали прекратить подобные практики и «остановить сползание страны к очередному Чернобылю».